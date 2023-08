García Pye previo al inicio de las Eliminatorias: esto dijo sobre el estadio de Paraguay y su continuidad en la FPF

08 Aug 2023 - 01:18

En el programa Fútbol como Cancha, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, señaló que el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este (Paraguay) no se encuentra actualmente en óptimas condiciones como para albergar el Perú vs. Paraguay. No obstante, dijo estar tranquilo, pues sus pares guaraníes están trabajando para que el recinto cumpla con todos los requisitos antes del 7 de septiembre.