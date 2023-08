Antonio García Pye dio detalles de su visita al estadio de Paraguay donde jugará la Selección Peruana

El 7 de septiembre será un día clave para la Selección Peruana. Y es que ese día la blanquirroja visitará a Paraguay en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Perú chocará ante su similar de Paraguay en el Estadio Aranda Encina de Ciudad del Este, en lugar del Defensores del Chaco, donde acostumbraba jugar el elenco albirrojo. En relación a este encuentro, Fútbol como cancha de RPP Noticias conversó con Antonio García Pye, gerente de selección de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien dio cuenta de lo que encontró en la visita que hizo al recinto del rival de turno hace unas semanas.

"En ese momento (quincena de julio) no estaba en las condiciones que se requieren. Tenemos la tranquilidad que han parado desde ese mes el campo para trabajarlo. Hay que hacer algunas mejores respecto a la iluminación y algunas cosas del vestuario. Vamos a hacer un seguimiento", sostuvo el integrante de la Selección Peruana.

Perú vs Paraguay en el inicio de las Eliminatorias

En otro momento de la conversación, fue consultado sobre el cronograma del 'equipo de todos' para lo que será la primera jornada de la cita premundialista.

"El viaje está para el martes 5 de septiembre por la tarde para llegar a cenar y a descansar. Al día siguiente habrá reconocimiento de campo para luego jugar", sostuvo.

Luego, al miembro de la Selección Peruana se le preguntó por cómo será el proceso del entrenador Juan Reynoso de cara a su lista de convocados. El partido contra Paraguay será su primero choque oficial en la bicolor.

"Hay un tema reglamentario sobre el viernes 18 en cuanto a cartas al extranjero (clubes). Luego se da una semana más para la lista definitiva. El 25 de agosto ya se dará la conferencia con los convocados", remarcó Antonio García Pye.

De otro lado, Carlos Zambrano, defensa central de Alianza Lima, está lesionado y es seria duda para el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ya tengo los resultados y es un desgarro de unos siete centímetros en los isquiotibiales. Complicado. Son cosas a lo que estamos expuestos los futbolistas y esta vez no tocó a mí. De tres a cuatro semanas más o menos. Eso es lo que me ha dicho el doctor. Me conozco y sé que puedo recuperarme rápido", mencionó el popular 'León'.

