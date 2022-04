Gianluca Lapadula, goleador peruano. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula no juega en Benevento debido que aún no se recupera totalmente de un lesión al tobillo, así lo dio a conocer el entrenador del equipo italiano Fabio Caserta, que descartó algún conflicto con el delantero de la Selección Peruana que a principios de año no fue considerado por varias semanas en medio de su deseo de volver a un equipo de la Serie A.

"Lo de Lapadula es tema cerrado, lo hemos dejado todo de lado (los conflictos en enero). Actualmente, está fuera porque tiene un problema en el tobillo", señaló Caserta en la antesala del choque contra Ternana.

Señaló, además, que por el momento Lapadula se encuentra entrenado al margen del primer equipo mientras cumple su etapa de recuperación. "Es inútil alimentar la polémica sobre Gianluca. Todavía está entrenando a un lado y no está en la convocatoria por eso”, agregó.



Hay que indicar, que Lapadula ha quedado al margen de la lista final de Benevento en cinco partidos consecutivos. El delantero de la Selección Peruana no juega con el equipo de las 'brujas' desde la derrota ante el Frosinone el pasado 19 de marzo.

Lapadula al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula vuelva a las canchas en las próximas semanas para que pueda ser tomado en cuenta en el amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.

Perú jugará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio, en Doha, de cara a su pase al Mundial Qatar 2022.

