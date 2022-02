Gianluca Lapadula cumple 32 años | Fuente: EFE

Hoy, 7 de febrero, es un día especial para Gianluca Lapadula. El 'Bambino' está de onomástico. Hoy, cumple 32 años y seguro, cuando cierre los ojos y sople las velitas de su torta pidiendo un deseo, pedirá que la incertidumbre en torno a su carrera se esclarezca.

Tras jugar por la Selección Peruana, Gianluca Lapadula regresó a Italia, pero no se ha reintegrado a los entrenamientos del Benevento. El técnico Fabio Caserta no lo tiene en sus planes y lo ha repetido hasta el cansancio tras revelar que el delantero le pidió no ser considerado para el partido contra el Monza porque no iba a seguir en el club. Desde ahí su caso pasó a la directiva del club.

Pese a que el abogado del ítalo-peruano, Pablo Rodella, no solo desestimó la versión del estratega, sino que además manifestó la sorpresa con la que tomó 'Lapa' las palabras de su entrenador. La aclaración no tuvo eco en la directiva del Benevento.

Lapadula, su caso pasó a comisión disciplinaria

Es así, que el último sábado, el atacante de la Selección Peruana tuvo que presentarse ante Junta Arbitral de la Liga Serie B, celebrada por videoconferencia, para responder sobre la medida disciplinaria que le interpuso Benevento. El club italiano acusa a Lapadula de incumpliento de contrato.

La Junta Arbitral de la Liga Serie B, algo así como la comisión disciplinaria, le pidió al jugador y al club que lleguen a un acuerdo. Según el diario Il Sannio Quotidiano, tras 45 minutos, el primer "intento de conciliación no salió bien".

Ahora, Lapadula deberá esperar hasta el 14 de febrero para una nueva audiencia ante una instancia superior. Mientras tanto, el delantero peruano estará sin competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en Eliminatorias?

En la última jornada de Eliminatorias, Gianluca Lapadula no jugó ante Ecuador debido a la fractura de tabique. Al delantero se le pidió descansar, pero ese descanso no debe ser prolongado si quiere estar al cien por ciento para la jornada doble de marzo ante Uruguay y Paraguay, del 24 y 29 de ese mes, respectivamente.

NUESTRO PODCAST

Así va la vacunacion a menores en regiones

La esperada vacunación a niños de entre 5 y 11 años empezó en las regiones y el avance, por ahora, es del 10% de los cerca de cuatro millones de menores comprendidos en ese rango etario. En este informe, RPP hace un repaso de cómo va el proceso en el país.