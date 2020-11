Ficha Reniec de Gianluca Lapadula. | Fuente: RPP

Gianluca Lapadula el delantero del Benevento de la serie A del fútbol italiano convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, ya cuenta con una ficha en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según constató RPP Noticias en el servicio de consultas en línea del organismo.

De este modo se concreta un nuevo paso en la regularización de la ciudadanía peruana del jugador nacido en Turín, de padre italiano y de madre de nacionalidad peruana.

El último viernes. Gareca convocó a Lapadula para el partido que jugará la Blanquirroja en Santiado de Chile con la selección chilena por las eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

En la víspera, Lapadula se refirió por primera vez su convocatoria a la Selección Peruana en una declaración a la prensa, luego de marcar un gol por su equipo en un partido ante el Hella Verona.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, dijo el delantero.

El sábado 7 de noviembre, Benevento juegará ante el club Spezia por la Seria A y al día siguiente, el jugador emprenderá el viaje a Lima para unirse a la concentración para el duelo ante Chile el 13 de noviembre en Santiago.