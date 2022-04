Néstor Bonillo se refirió a Gianluca Lapadula | Fuente: RPP Noticias

Gianluca Lapadula no alterna en Benevento de la Serie B de Italia cerca de un mes. Para ser más exactos, el delantero no ha sido tomado en cuenta en los últimos cinco partidos. Esa falta de continuidad preocupa a todos los peruanos, sobre todo porque el técnico italiano Fabio Caserta señaló que el atacante no se ha recuperado totalmente de una lesión al tobillo. Esto prendió las alarmas porque estamos a menos de mes y medio para el repechaje a Qatar 2022.

Aunque las alarmas se apagaron en pocas horas. El preparador físico de la bicolor, Néstor Bonillo, conversó brevemente con la prensa a su salida de la Videna y se refirió al estado de salud de Gianluca Lapadula.

"Gianluca (Lapadula) está bien. Todo bien", comentó escuetamente Néstor Bonillo. Obviamente, el atacante está siguiendo un proceso de recuperaciónpor eso realiza trabajo diferenciado.

El preparador físico también adelantó que está realizando el cronograma de trabajos de la Selección Peruana con miras al repechaje y que Ricardo Gareca lo comunicará en su momento.

Pese a que el técnico del Benevento, Fabio Caserta, aclaró que no tiene ninguna diferencia con Gianluca Lapadula, la prensa italiana comenzó hablar de los equipos que están detrás del delantero.

Entre los equipos que han mostrado interes por Gianluca Lapadula está el Cremonese, que está en el segundo lugar en la Serie B y que tiene grandes posibilidades de ascebder a Primera División.

Perú jugará amistoso en junio

La Selección Peruana se enfrentará en amistoso a Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio. El duelo está programado para las 10:30 a.m. (hora peruana). La sede del encuentro será en el estadio del Espanyol en Barcelona.

El partido por el repechaje entre Perú y el ganador de Emiratos Árabes Unidos y Australia se jugará el 13 de junio en Doha.

La bicolor iniciará su preparación a fines de mayo. Tiene programado viajar a España el próximo sábado 28 de dicho mes y permanecerá en Barcelona hasta el 10 de junio, en la que viajará a Doha para realizar la aclimatación.

