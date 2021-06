Gianluca Lapadula en acción durante el partido entre Perú y Ecuador por la Copa América. | Fuente: AFP | Fotógrafo: EVARISTO SA

En los siete partidos que tiene jugados Gianluca Lapadula con la camiseta de la Selección Peruana no mostró impaciencia por su primer gol. Era esperado, sí, pero no lo desorientó ni le restó otras virtudes. No le quitó el sentido de equipo. Prueba de ello, y teniendo a las circunstancias como aliadas, lo gritó menos que el de André Carrillo.

El miércoles se le abrió el arco, pero su grado alto de influencia, en el trámite y el resultado estuvo desde antes. En lo que va del 2021, Gianluca Lapadula ha sido determinante en dos de los tres triunfos de la Selección Peruana. Tres asistencias y un tanto con características que se repiten: el ‘pique’ al vacío, la temporización y una resolución que sólo te la da la jerarquía. Los números dicen que participa en una anotación cada 116 minutos.

Sin Paolo Guerrero y Jefferson Farfán sabíamos que iba a ser duro, pero la presencia de Lapadula nos resulta clave en un momento donde la irregularidad se apodera de una selección que vive una segunda adolescencia con Ricardo Gareca. Muchas ganas, mucho ímpetu, por momentos buen juego, pero también inestabilidad. Lo último, propio de la reconstrucción.

Habría que mencionar también al grupo por tener la madurez suficiente para recibirlo con los brazos abiertos. Por reírse de aquellas teorías conspiratorias infundadas que surgieron en su momento. Hoy todos hemos ganado con la presencia de un futbolista de nivel que brilla y deja brillar.

Gianluca Lapadula durante el Perú vs Ecuador. | Fuente: AFP | Fotógrafo: EVARISTO SA

Los números de la Selección Peruana







