Gianluca Lapadula fue convocado por Ricardo Gareca. | Fuente: AFP

Gianfranco Lapadula y Blanca Vargas, los padres del futbolista Gianluca Lapadula, comentaron la reciente convocatoria de su hijo a la Selección Peruana. Ambos se mostraron muy emocionados y elogiaron al entrenador Ricardo Gareca. También señalaron que Gianluca es un jugador que motiva al equipo. "Es un jugador que motiva al equipo, es muy guerrero”, señalaron.

"Muy emocionada, me parece una cosa increíble...", dijo Blanca Vargas al programa Fútbol en América. Su esposo Gianfranco elogió al entrenador argentino Ricardo Gareca, como uno de los más importantes en la actualidad: "Es uno de los mejores entrenadores del mundo".



Gianluca Lapadula Vargas fue finalmente convocado el último viernes por el entrenador Ricardo Gareca. Nacido hace 30 años en Turín, Lapadula milita en el Benevento, de la Serie A italiana, nunca ha visitado Perú y no habla español, pero los hinchas peruanos lo siguen como a una auténtica estrella.



La primera vez que sonó la posibilidad de que Lapadula fuese convocado por Perú corría el año 2016 y vestía la camiseta del Pescara, con el que acabó máximo goleador de la Segunda División italiana al anotar 30 goles en 46 partidos, la mejor campaña hasta ahora de su trayectoria profesional.



Gareca pensó en Lapadula para el equipo que llevaría a la Copa América Centenario de 2016, un torneo que el técnico argentino aprovechó para renovar y consolidar el bloque que finalmente lograría la clasificación para la Copa del Mundo. El seleccionador llegó a reunirse en febrero de ese año en Italia con Lapadula y su madre para mostrarle su interés en convocarlo, lo que estaba a expensas de que el jugador tramitase su documento nacional de identidad en el consulado de Perú, algo nunca llegó a hacer en aquel entonces.



Precisamente, Gianfranco contó los pormenores de la decisión de su hijo Gianluca de ese año: “Cuando Gareca fue a Pescara, él no podía dejar Pescara porque estaban haciendo la fase final para ir a la Serie A y él seriamente pensó ‘yo ya quedé en Pescara, no me puedo ir’”.



Gianfranco Lapadula tiene muchas expectativas de ver a su hijo jugar en dos importantes encuentros que vienen: uno el Clásico del Pacífico ante Chile y otro ante Argentina. “Estamos contentos porque va a jugar con los mejores jugadores del mundo, como Vidal de Chile, luego está Messi de Argentina, así que es un momento muy importante”, indicó.



Blanca Vargas habló también sobre los trámites realizados para que su hijo obtenga los documentos necesarios para representar al Perú: "Gracias a todos porque pudimos acelerar rápido las cosas en pocos días. Hemos corrido por aquí y por allá... ahora vamos a ver lo que sucede en el campo".



Ella también recordó que su hijo cuando era pequeño lució la camiseta de la blanquirroja: "Cuando fui al Perú, cuando mi hijita tenía 8 años, mis hermanos me dieron esos conjuntos para mis dos hijos. Ellos felices jugaban con ese uniforme completo". Ahora podrá ver a su hijo de adulto vistiendo los colores de la Selección Peruana.