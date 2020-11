Pedro Gallese se lució con la taáda. | Fuente: TSN

Pedro Gallese reafirmó que es uno de los mejores arqueros de la Major League Soccer (MLS). El '1' de la Selección Peruana tuvo un gran rendimiento en el triunfo por 1-0 de Orlando City ante Montreal Impact.

Orlando City anotó a través de Daryl Dike con un remate de derecha a los 39 minutos. De ahí en adelante el equipo de Gallese estuvo cerca de aumentar el marcador, aunque Montreal Impact casi iguala la contienda en los minutos finales.

En el segundo minuto adicional, Gallese evitó el empate de Montreal Impact tras un gran remate del exjugador de Barcelona Bojan Krkic, que se lamentó ante la estupenda reacción del exarquero de Alianza Lima.

Orlando City clasificó a los playoffs de la MLS por la Conferencia del Este junto a Philadelphia Union, Toronto FC, Columbus Crew SC, New York City FC, New York Red Bulls, New England Revolution y Nashville SC.

Pedro Gallese fue convocado para los choques ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, que se desarrollarán el 13 y 17 de noviembre en Santiago y Lima, respectivamente.