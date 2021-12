Gianluca Lapadula y Christian Cueva. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula se ganó el corazón de los hinchas peruanos con sus buenas actuaciones en la Selección Peruana, en la cual debutó hace 13 meses. A punta de goles, el goleador del Benevento de Italia ha cerrado un buen año con dos goles en los triunfos contra Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Qatar 2022.

Lapadula señaló en las últimas horas que se encuentra cómodo en su ingreso a la bicolor en compañía de André Carrillo y especilamente Christian Cueva, con quien conforma un especial dupla.

“Yo he tenido muchos delanteros a mi lado, donde he tenido una buena sintonía, un buen contacto, pero la verdad con Cueva, con Carrillo o con Ruidíaz, me llevo muy bien, dentro y fuera del campo”, comentó 'Lapagol' a Movistar Deportes.

A continuación, Lapadula llenó de elogios al mediocampista de Al Fateh de Arabia Saudita. “El cholito creo que gusta a todos, es un jugador que tiene muchísima calidad”, agregó.

Lapadula vive la Navidad

En la previa de un nuevo partido de Benevento en la Serie B de Italia, Gianluca Lapadula mostró cómo vive su familia a tres semanas de la Navidad. A través de sus redes sociales, 'Lapagol' dio a conocer que cuenta en su hogar con un Retablo Ayacuchano.



"Waiting for Christmas Familia Lapadula", fue el breve mensaje del delantero de la Selección Peruana acompañado de unas fotos y un video donde aparecen sus tres hijas abajo del árbol colocado en su casa.





