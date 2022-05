Gianluca Lapadula es el '9' de la Selección Peruana. | Fuente: AFP - Instagram

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores más queridos en la Selección Peruana. El delantero de Benevento de Italia se ganó rápidamente el cariño de la afición peruana, ya que su debut se llevó a cabo recién en noviembre del 2020. Sus goles y buen rendimiento le valieron el titularato.



Por ello, no sorprende que Lapadula reciba muestras de apoyo y más si es que lleva semanas lejos de las cancha. A través de sus redes sociales, publicó un foto donde se muestra la química que tiene con los hinchas peruanos en Italia durante el choque ante el A.C. Monza.

Un grupo de peruanos con camisetas de la Selección Peruana asistieron al encuentro en Monza en el cual Benevento perdió 3-0 por la Liga B de Italia. Lamentablemente, Lapadula no fue considerado debido que el entrenador Fabio Caserta no lo considera por una lesión al tobillo. El '9' de 32 años no juega con el cuadro de las 'brujas' desde la derrota ante el Frosinone el pasado 19 de marzo.

Lapadula al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula vuelva a las canchas en las próximas semanas para que pueda ser tomado en cuenta en el amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.





