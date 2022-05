Gianluca Lapadula con su familia. | Fuente: Instagram Gianluca Lapadula

Pese que no fue considerado en la lista de convocados, Gianluca Lapadula viajó a Monza con la delegación de Benevento para el choque correspondiente por la jornada 37 de la Serie B de la liga italiana. A través de sus redes sociales, el atacante de la Selección Peruana mostró el cariño que recibió de los hinchas peruanos en el estadio de la localidad.



Lapadula, además, publicó una foto junto a su familia más cercana en Italia, en el cual se encontraban sus padres. "Siempre juntos, siempre nosotros. FAMILIA", escribió 'Lapagol' que se está recuperando de una lesión al tobillo, tal como informó su entrenador Fabio Caserta.

Como se sabe, Lapadula quedó al margen también para esta fecha y ya acumula seis partidos sin entrar en la lista final del DT Caserta. No juega con el Benevento desde la derrota ante el Frosinone el pasado 19 de marzo.

Peña dice que Lapadula no está lesionado

"Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema", declaró Sergio Peña al programa Fútbol como Cancha.

"Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. En el caso de André (Carrillo) sí es más preocupante pero hablé con él y está recuperándose", agregó.

Lapadula al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula vuelva a las canchas en las próximas semanas para que pueda ser tomado en cuenta en el amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.

Perú jugará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio, en Doha, de cara a su pase al Mundial Qatar 2022.





