Gianluca Lapadula | Fuente: FPF

La Selección Peruana está próxima a enfrentar sus duelos por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, sin duda, una de las figuras del cuadro nacional es Gianluca Lapadula. Por su parte, el delantero ítalo-peruano fue consultado sobre qué significaría conseguir ese gran objetivo.

La interrogante agarró por sorpresa al actual delantero de Benevento de la Serie B italiana, ya que no supo qué responder con inmediatez. En su lugar, Lapadula solo atinó a esbozar una sonrisa por varios segundos frente a la cámara.

Finalmente, tras quedarse callado por unos segundos, el 'Bambino' pudo contestar: "No sé qué decir, porque es algo que en este momento no puedo, no encuentro la palabra para identificar lo que sería para mí", sostuvo Lapadula en diálogo con FPF Play.

Como se recuerda, la selección dirgiida por Ricardo Gareca está próxima a disputar dos duelos amistosos ante Panamá y Jamaica este 16 y 20 de enero, respectivamente, de cara a lo que serán las Eliminatorias.

Luego competirán oficialmente ante las selecciones de Colombia en Barranquilla el próximo 28 de enero y luego recibirá a Ecuador el 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima para poder seguir escalando en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, donde actualmente ocupa el quinto lugar.

