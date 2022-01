Gianluca Lapadula se refirió a jugar en el fútbol peruano | Fuente: Selección Peruana

Gianluca Lapadula cerró un 2021 con rendimiento positivo entre la Selección Peruana y el Benevento. Fueron en total 54 partidos para el ‘Bambino’, que marcó 20 goles y brindó 7 asistencias, lo que dejó como promedio que participó directamente en un gol cada dos partidos.

En el 2022 tiene como objetivo primordial ayudar a Perú a clasificar al Mundial de Qatar, el que sería su primera experiencia en la máxima fiesta del fútbol. A nivel de clubes, tras ser el actual máximo anotador en la Serie B de Italia, es de interés para clubes de la Serie A en el actual mercado de invierno, pero de no salir del Benevento luchará por el ascenso.

A sus 31 años, Gianluca Lapadula ha demostrado tener rendimiento para mantenerse compitiendo en Europa, no obstante, debido a su cariño por el Perú, no descartó en un futuro continuar con su carrera en la Liga 1.

“Yo no cierro nada en mi vida, lo que puede pasar más adelante es un misterio”, dijo en entrevista con ‘Gol Perú’. No obstante, el ‘Bambino’ resaltó que no tiene gusto en particular por algún club nacional. “No soy hincha de ningún equipo en Perú, pero sí de la Selección Peruana”, resaltó.

¿Cuándo vuelve a jugar Gianluca Lapadula?

Para volver al ruedo, Gianluca Lapadula tendrá que aguardar hasta el 13 de enero, cuando enfrente con Benevento al Monza por la Serie B. Después seguirán los choques contra SPAL y Alessandria, claves para que el equipo del ‘Bambino’ pueda subir posiciones en la clasificación.

Tras ello, Lapadula se sumará a la Selección Peruana, donde es fijo para comandar el ataque frente a Colombia en Barranquilla (28 de enero) por las Eliminatorias Qatar 2022 y el posterior encuentro con Ecuador en Lima (1 de febrero).

Gianluca Lapadula registra 5 goles y 3 asistencias con la Selección Peruana | Fuente: Instagram





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.