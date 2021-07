Gianluca Lapadula no pudo vencer el arco de Brasil en la Copa América. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

Pese a jugar con una incómoda máscara en el rostro para proteger la lesión de su nariz, Gianluca Lapadula no solo peleó cada balón durante el Perú vs Brasil, sino también buscó vencer el arco verdeamarelo. Aunque la recompensa no llegó, hay algo por el cual el delantero ítalo-peruano saca pecho.

"Me siento muy orgulloso de ser parte de esta selección que luchó hasta el último minuto, dejando el corazón en la cancha. Siempre… ¡Arriba Perú!", tuiteó Gianluca Lapadula.

En la presente edición de la Copa América, Gianluca Lapadula ha marcado dos goles. Podría tener tres, pero la Conmebol decidió dar como autogol una de las anotaciones ante Paraguay.

Me siento muy orgulloso de ser parte de esta selección que luchó hasta el último minuto, dejando el corazón en la cancha. Siempre… ¡arriba Perù! 🇵🇪#unidossomosmásfuertes #ArribaPerú #copaamerica @SeleccionPeru pic.twitter.com/uqkFNfVRHi — GLapadula (@G_Lapadula) July 6, 2021

Perú buscará el tercer lugar en Copa América

Perú aún no se ha ido de la Copa América. Le falta un partidoy le falta también conocer a su rival.

"Como toda derrota, esto es doloroso. queríamos llegar a la final, llevarnos la Copa era la mentalidad. Tuvimos un rival duro, pero estoy tranquillo, creo que nuestros compañeros y el comando técnico también por la entrega, por todo lo que hemos generado", sostuvo Peña en diálogo con DirecTV Sports.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.