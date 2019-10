Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca dará este jueves (10 de la mañana) una conferencia de prensa en la previa del choque amistoso entre la Selección Peruana y su similar de Uruguay, a realizarse el 11 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

El 'Tigre' Gareca hablará con los medios peruanos e internacionales sobre los detalles de este compromiso, que será el primero de este mes entre ambas selecciones, ya que el 15 volverán a enfrentarse en el Estadio Nacional de Lima.

La última vez que se enfrentaron Perú y Uruguay fue en los cuartos de final de la Copa América 2019. En esa oportunidad, la bicolor avanzó a la siguiente fase al superar por penales a los 'charrúas'.

Se espera que el entrenador argentino no incluya desde el arranque a Christian Cueva, que no se encuentra bien físicamente debido que no tiene continuidad en su club el Santos de Brasil.

En tanto, los jugadores de la bicolor entrenaron esta jornada en el estadio Víctor Viera de Montevideo para enfrentar a Uruguay.

Gareca dirige a la Selección Peruana desde el 2015. Con el 'Tigre', el combinado peruano clasificó a un Mundial después de 36 años y logró el subcampeonato de la Copa América Brasil.