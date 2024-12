El 'Cholo' Sotil, embajador del fútbol e ídolo en Perú y España [PERFIL]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un delantero hábil y uno de los mejores jugadores de América en la década del setenta que destacó incluso en el fútbol europeo. Hugo el "Cholo" Sotil, se convirtió en una leyenda por destacar dentro de una notable generación de futbolistas peruanos.

Hugo Alejandro Sotil Yerén nació el 18 de mayo de 1949 en Ica, y desde pequeño el fútbol se convirtió en su pasión. En su niñez se mudó al distrito limeño de La Victoria y comenzó a jugar en algunos torneos, destacando especialmente en diversas versiones del popular Mundialito de El Porvenir.

Su primer contrato profesional llegó con el club Deportivo Municipal y el punto más alto de su carrera lo tuvo en el club Barcelona. Sotil llegó a Catalunya, España, en la década de los 70 e integró al Barça desde 1973 a 1976.

"Para mí es una enorme satisfacción poder haber estado no solamente con Johan Cruyff, sino Neeskens y todos los jugadores internacionales. Lo más feliz que me hace es haber pertenecido a esta gran institución como es el Club Barcelona"

De su paso por el Barcelona, destacó la histórica goleada al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El 17 de febrero de 1974, el Barça encajó cinco goles a los madrileños y el último tanto llegó en los pies de Hugo Sotil.

"En verdad yo muy feliz de poder pertenecer a esa camada del Club Barcelona. Yo en especial tantas anécdotas que tengo que contarle, pero la que más recuerdo es el 5 a cero y la época de 73-74 donde salimos campeones".

En octubre de 1975, sin el permiso del Barça, se desplazó a Caracas, Venezuela, para sumarse a la selección peruana y jugar la final de la Copa América contra Colombia. En el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela marcó el gol que consagró a la selección peruana como campeona del torneo. Sotil se convirtió en un héroe nacional.

Tras dejar el Barça, el Cholo Sotil siguió su carrera futbolística en Alianza Lima, donde integró el equipo que ganó los títulos de 1977 y 1978. Siguió en Independiente Medellín de Colombia, Deportivo Municipal, Los Espartanos de Pacasmayo y Deportivo Junín, donde jugó su último partido en 1986. Además, como integrante de la selección peruana de fútbol, participó en los Mundiales de 1970, en México, y 1978, en Argentina. También fue parte de la Bicolor en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Alemania 1974.

Sotil también participó en el cine al protagonizar "Cholo", una película de 1972 que relata la historia de un joven que migró a Lima, donde padece la hostilidad y el racismo, pero consigue reconocimiento por su destreza futbolística. El filme fue digitalizado y restaurado por la Universidad de California en Los Ángeles para ser reestrenado en el Festival de Cine de Lima del 2021.

El 14 de junio de 2023, RPP encontró al "Cholo" Sotil, en el hospital Guillermo Almenara, participando en una campaña de donación de sangre. El exfutbolista dijo esperar que su colaboración ayude a salvar vidas.

"Me he hecho presente porque hay muchas personas que lo necesitan y hay que apoyar. Ojalá que este gol que haya hecho pueda salvar mucha vida. Ya hecho delirar muchas veces a la gente, a los espectadores, ahora quiero que la gente siga gozando.

En reconocimiento a su legado, Hugo Sotil fue nombrado Embajador del Club Barcelona. El destacado futbolista siempre se mostró agradecido por el afecto que ha recibido de la gran institución deportiva catalana.

"Yo soy aliancista de nacimiento, pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barcelona no se puede olvidar, El día que yo me muera, como dice un dicho de una canción, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona".

En noviembre de 2024, el Club Barcelona cumplió 125 años y Hugo Sotil fue uno de los exfutbolistas que viajó a la ciudad española, invitado por Agrupación de Veteranos. En la capital catalana recibió un homenaje del presidente del Barça, Joan Laporta. A través de sus redes sociales, el club publicó un video de Sotil en silla de ruedas observando el avance de la remodelación del estadio de uno de los equipos más importantes del planeta.

En diario deportivo "Mundo Deportivo" entrevistó a Sotil y lo calificó como un mito del club Barcelona, leyenda en Perú y referente histórico del fútbol sudamericano.