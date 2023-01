Jaime Serna, asistente de Juan Reynoso en la Selección Peruana, es el entrenador de la Sub 20. | Fuente: Selección Peruana Sub 20

La Selección Peruana Sub 20 se viene preparando para afrontar el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia del 19 de enero al 12 de febrero. Jaime Serna, entrenador del cuadro bicolor, se refirió a los trabajos que vienen desarrollando sus dirigidos y los próximos pasos a seguir.

"Hemos venido trabajando muy bien, haciendo doble turnos y a partir de hoy (miércoles) ya concentramos pensando en el Sudamericano Sub-20. Post partido con Bolivia, ya estamos manejando la lista de los 23 que viajan", manifestó el entrenador nacional.

"Nos toca un grupo totalmente difícil, pero si no nos ilusionamos y no competimos, no nos podemos dedicar al fútbol. El objetivo es competir y clasificar al Mundial", agregó Serna.

El camino de Perú en el Sudamericano Sub 20

La primera ronda del Sudamericano Sub 20 se jugará en el departamento del Valle del Cauca, en el Estadio Pascual Guerrero. Cuando se conozcan los seis clasificados a la fase final, el torneo se trasladará a la capital colombiana. El escenario será el Nemesio Camacho El Campín.

El certamen se llevará adelante desde el 19 de enero e irá hasta el 12 de febrero. Clasifican los tres mejores equipos de cada grupo y conformarán un hexagonal final, donde jugarán todos contra todos para definir el campeón del certamen continental y, a su vez, los cupos clasificatorios. Cuatro plazas para el Mundial Sub 20, a desarrollarse este año en Indonesia, como también tres boletos para los Juegos Panamericanos 2023, en el que Chile como anfitrión tiene ya un lugar reservado.

