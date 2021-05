James Rodríguez responde a Selección de Colombia: "Ya estoy recuperado" | Fuente: AFP | Fotógrafo: RAUL ARBOLEDA

No esperó para dar una respuesta. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el mediocampista James Rodríguez expresó su molestia y decepción al conocer que quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Colombia con miras a los partidos ante Perú y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

El mediocampista de 29 años emitió un comunicado en el que lamenta profundamente su desconvocatoria, al mismo tiempo que señala no recibir la confianza de parte del comando técnico. También, asegura que ya está totalmente recuperado de su lesión.

"Con sorpresa recibido el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho", reza parte de su comunicado.

James Rodríguez afirmó que le puso dedicación a su recuperación. "Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de mis condiciones a la práctica de fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección", indicó.

El jugador colombiano señala que asegura que podía estar al 100% para el partido contra Brasil. "Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por su puesto estar para la Copa America 2021", añadió.

Lo bajaron de la Selección de Colombia

James Rodríguez, jugador del Everton, se encuentra en Colombia desde hace varios días y tenía casi todo listo para enrolarse a su selección, sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que oficializan su salida por no estar en óptimas condiciones.

"El volante fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados. El entrenador (Reinaldo Rueda) y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho", dice el comunicado de la FCF.

