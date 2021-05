James Rodríguez, volante de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El centrocampista James Rodríguez, del Everton inglés, se perderá los partidos que la Selección de Colombia disputará el 3 y 8 de junio contra Perú y Argentina, respectivamente, por no estar "en el nivel óptimo de competencia" y será reemplazado por Edwin Cardona, del Boca Juniors.



Así lo anunció este viernes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que detalló en un comunicado que "el volante fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados".



"El entrenador (Reinaldo Rueda) y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho", agregó.



James Rodríguez está en Colombia desde hace varios días tras terminar su primera temporada con el Everton, en la que disputó 26 partidos, anotó seis tantos y sirvió ocho asistencias, una etapa marcada por las lesiones y los bajones físicos.



El exjugador del Real Madrid y del Bayern Munich se convierte así en la segunda baja de Rueda, que tampoco podrá contar para su debut en Colombia con el creativo Juan Fernando Quintero por las normas sanitarias que le impiden salir y volver a China.



La Selección Peruana recibirá a Colombia el jueves 3 de junio con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. La cita empezará a las 10 de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional.

el dato: la selección peruana lleva solo un punto luego de disputarse cuatro fechas de las eliminatorias sudamericanas a qatar 2022.





