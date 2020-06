Jefferson Farfán volvió a los entrenamientos de Lokomotiv. | Fuente: Instagram

El delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, se animó a aceptar el reto del frente empresarial "Hombro a Hombro" sobre la campaña 'Me alejo porque te quiero' en medio de la lucha por el nuevo coronavirus.

"Hola soy Jefferson Farfán y acepto el reto. Estamos saliendo más a la calle y por obvias razones mantener los dos metros de distancia. Yo mantengo mis distancia", señaló Farfán en su historia de Instagram.

"Tengo hijos menores, una madre, una abuela de una edad importante y no me gustaría que se contagien de este virus, cuidémonos todos, en general. Reto a María Pía y Anna Carina Copello. Me alejo porque te quiero", agregó el atacante de Lokomotiv de Moscú.

Como se sabe, la 'Foquita' volvió a los entrenamientos de Lokomotiv luego de superar el coronavirus, enfermedad que causó que esté en aislamiento social por varias semanas.

Jefferson Farfán, cuyo contrato con Lokomotiv vence en 30 de junio, se alista para el reinicio de la Premier League de Rusia que estuvo paralizado varios meses debido a los efectos de la COVID-19.

Tras 22 partidos disputados, Lokomotiv sumó 41 puntos y se ubica en el segundo puesto del certamen ruso que es liderado por el Zenit de San Petersburgo (50).

