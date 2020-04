Jefferson Farfán. | Fuente: AFP

En medio de la cuarentena, Jefferson Farfán (35 años) conversó con su compañero en la Selección Peruana Luis Advíncula, a quien le confesó que el gol más importante en su paso por el PSV Eindhoven fue ante el brasileño Dida en un choque ante Milan por la Champions League.

“Todos los goles son importantes pero uno que recuerde fue cuando le ganamos al Milan 1-0 y le hice gol a Dida. Fue medio champú, pero creo que fue el gol más importante que anoté con PSV”, señaló el atacante del Lokomotiv de Moscú.

Farfán con 21 años en ese entonces hizo estallar a los hinchas de PSV que llegaron al Philip Stadium para presenciar el partido que se disputó el 27 de octubre del 2005 por la fase de grupos de la Champions League.



La 'Foquita' recordó que tuvo el apoyo del entrenador holandés Guus Hiddink en el PSV. "PSV fue super importante, el primer club de Europa que me abrió las puertas. Tuve el apoyo del entrenador, Guus Hiddink, que me pidió. Pasé años maravillosos en los que pudimos ganar cuatro títulos de liga, dos Copas y qué mayor alegría que esa. Fue la vitrina que me dio a ver en el fútbol mundial", agregó.

Farfán se encuentra en su casa en Rusia debido a la cuarentena por el coronavirus. Está a la espera de la reanudación de la Liga de Rusia.