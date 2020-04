La divertida anécdota de Luis Advíncula | Fuente: Instagram @TufpfOficial

¿A quién no le ha pasado? En algún momento de nuestras vidas hemos pasado la vergûenza de quedarnos dormidos o dar una cabeceadita en el salón de clase o en una reunión. Eso le pasó a Luis Advíncula en la charla técnica de la Selección Peruana y se ganó el "jalón de orejas" de Ricardo Gareca.

Esta anécdota la reveló Jefferson Farfán en la charla que sostuvo. a través de la cuenta de Instagram de FPF, con Luis Advíncula.

"El profe Gareca estaba dando la charla y Advíncula se quedó dormido”, comenzó la 'Foquita', quien no aguantaba la risa al recordar la anécdota. "El profesor se dio cuenta, estaba medio molesto y le llamó la atención. ¿Y? ¿Qué tienes? ¿No duermes en casa?", terminó Farfán.



Luis Advíncula contó que tiene u"n problema con las charlas" técnicas porque suele dar su "pestañeadita".

Al toque, Jefferson Farfán replicó: “Creo que no tomaste tu sopa en la noche, porque llegaste a la charla técnica y te fuiste a dormir, te fuiste para atrás”,

'Bolt' contó que era la segunda vez que le pasaba. "El profe ya me tiene chequeado desde Chile. Yo me meto cabezazos, por eso cuando entro a las charlas me lavo la cara para no dormir", finalizó.