Jefferson Farfán y el 'Cuto' Guadalupe. | Fuente: Twitter

Luis Guadalupe reconoció que fue un duro golpe conocer que Jefferson Farfán contrajo el nuevo coronavirus. Sin embargo, el popular 'Cuto' afirmó que su sobrino se encuentra en un buen estado de salud, ya que es como un ave fénix.

"Él es mi sobrino, la familia lo ama y lo respeta. De hecho fue algo muy duro recibir esta noticia, pero a la vez conocemos a Jefferson...la fuerza que tiene cuando lo ha demostrado a la familia en los momentos difíciles y siempre se recupera como el ave fénix", declaró a América Noticias.



"Tengo un poco más de información porque es mi sangre el esta tranquilo esta positivo contento y yo creo que eso es lo importante", agregó el exjugador de Universitario de Deportes.



De otro lado, Guadalupe reconoció que tiene una mejor relación con el atacante de Lokomotiv de Moscú después de varios malos entendidos.

"Nunca he vivido de rencor. Los que me conocen saben que tengo un gran corazon, Jefferson sabe como soy, a veces pasan cosas, pero lo importante es que él sabe del cariño que le tenemos mi madre, sus tias y primos. Siempre vamos a estar con él y más aún cuando uno está en un momento dificil como esta él. Han pasado cosas muy bonitas y que no voy a contar porque estoy muy contento. Yo estoy feliz", culminó.