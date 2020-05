Yahaira Plasencia habló de su cuarentena al lado de Jefferson Farfán. | Fuente: Composición

Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para hablar por primera vez de su cuerentena al lado del futbolista Jefferson Farfán.

La cantante señaló que ella se viene recuperando de una operación a los riñones y publicó los resultados de su prueba de COVID-19, la cual es negativa.

"Yo he estado internada casi tres semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo", señaló la intérprete de "Y le dije no".

Asimismo, recalcó que se vio obligada a compartir el resultado de su prueba de COVID-19 para acabar con las especulaciones de que ella tiene coronavirus, luego de que se confirmara que Jefferson Farfán dio positivo.

"Me veo en la obligación de poner mi prueba, que salió negativo, para que ya dejen de decir cosas que no son, no me jugaría con un tema tan delicado", agregó.

Finalmente, la salsera mencionó que ella y Jefferson Farfán se encuentran "bien" y se vienen recuperando.

"Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena, cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie, estoy bien y vamos a estar bien", concluyó.