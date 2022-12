Jefferson Farfán | Fuente: Difusión

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional, Jefferson Farfán concendió una entrevista en la que rememoró la vez que recibió una costosa multa mientras era jugador del Schalke 04 de la Bundesliga y tenía como entrenador de Felix Magath, quien fue quien ordenó al club a que le imponga ese gran castigo a la 'Foquita'.

"Estaba en Schalke, él (Félix Magath) recién había llegado, me quedé dos días más en Perú y no fui a la pretemporada. Voy para Alemania, mi equipo se estaba yendo a Turquía. Ellos se fueron y yo me quedo porque no había vuelos. Ese día salgo a una fiesta, me toman una foto y Magath se entera", contó Jefferson Farfán en diálogo con Fútbol en América.

Asimismo, el exfutbolista de Alianza Lima siguió contando la anécdota: "Al día siguiente fui y me dijo ‘pasas a mi oficina, te voy a poner una multa’. Me da el papel de la multa, yo no le presté mucha atención porque estaba en alemán. Dentro de mi decía ‘serán mil dólares, me lo merezco’. Voy con el papel a mi casa y mi amigo brasileño, que hablaba alemán, me dice ‘¿Tú viste la multa que te pusieron?’ y yo le digo ‘no me importa’. Le digo ‘¿15 mil?’ y él me dice no ‘150 mil euros. Me puse en blanco".

Por su parte, Farfán tomó la decisión de ir a hablar con Manuel Neuer: "Fui a hablar con Neuer y le digo ‘no seas malo, tú eres el capitán’, él habla con el entrenador y le dice ‘tú no te metas’. Agarre y le dije a mi empresario que hable con los dirigentes porque yo no voy a jugar contra el Dortmund".

Finalmente, el exfutbolista agregó: "Fui al banco y los 150 mil ya estaban pagados. Llegó el nuevo entrenador Ralf Rangnick, se enteró de la situación y me dijo ‘Jefferson ya hablé con el club para que te entreguen la mitad’. Me ganó el corazón y le dije ‘ya profe yo me voy a sacar la m.. por usted".

Jefferson Farfán se retira del fútbol

A los 38 años, Jefferson Farfán decidió retirarse, pero Alianza Lima tiene la intención que siga ligado al club en un puesto de embajador. Conocido en el fútbol como ‘Foquita’, comenzó su carrera a nivel profesional en 2001, siendo parte precisamente del elenco blanquiazul.

Jefferson Farfán no tardó en destacarse en Alianza Lima, siendo clave para las conquistas de los títulos nacionales 2001, 2003 y 2004. Dio el salto al extranjero para jugar en PSV Eindhoven (Países Bajos), Schalke 04 (Alemania), Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos) y Lokomotiv Moscú (Rusia).

Durante su carrera acumuló 5 títulos nacionales en el fútbol peruano, todos con Alianza. Tetracampeón en el balompié neerlandés y también conquistó diversos torneos con todos los equipos por los que pasó. Fue en 2021 cuando regresó al cuadro de La Victoria, llegando a la cima con el plantel a cargo de Carlos Bustos y un año después con Guillermo Salas.

Fueron 590 partidos los que disputó Jefferson Farfán, marcando 187 goles y aportando 112 asistencias. Su trayectoria se comprende, en gran medida, también en la Selección Peruana, donde es el segundo máximo goleador histórico y convirtió uno de los tantos de la clasificación para el Mundial Rusia 2018 frente a Nueva Zelanda.