Jefferson Farfán a RPP: "Sería increíble que Paolo Guerrero esté en otro Mundial"

Jefferson Farfán se retiró del fútbol después de ganar el bicampeonato con Alianza Lima en 2022. Sin embargo, no está lejos de la actualidad de la Selección Peruana, en donde destacó por casi dos décadas.

En entrevista con RPP, Farfán no escatimó elogios para su amigo Paolo Guerrero a quien le desea todo lo mejor en la recta final de su carrera. Es más, espera que pueda jugar un Mundial más.

"Sería increíble que esté él en otro Mundial. Está tranquilo tratando de hacer las cosas bien, de disfrutar. Él sabe que en algún momento le tocará estar del otro lado y va a apoyar a la selección. Imagino que ya se está preparando", sostuvo.

A continuación, Farfán colocó a Paolo Guerrero en el mismo nivel que Claudio Pizarro. En su opinión, ambos son un ejemplo para los nuevos jóvenes del fútbol peruano.

Elogios para Paolo Guerrero

Farfán indicó que admira a Paolo Guerrero. "Mi compadre Paolo Guerrero, que ha sido un espejo importante en mi carrera. He compartido con él y he visto el proceso de su carrera. Y él no se da cuenta, pero ha sido un espejo para muchos que han llegado lejos, lo mismo Claudio Pizarro".

"Son jugadores que son espejos para muchos muchachos que quieren repetir lo que han hecho", agregó.

Para finalizar, el exjugador de PSV y Schalke 04 afirmó que "creo que sí lo dimensiona, sabe lo que él significa para el país. No puede moverse. Cuando estaba en Trujillo hablé con él, porque trata de no salir mucho porque no tiene privacidad, es Paolo Guerrero", culminó.