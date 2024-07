Jorge Fossati reveló que conversó con Paolo Guerrero sobre conflicto con César Vallejo: "Tengo su versión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, brindó este lunes una conferencia de prensa para brindar un balance de lo que fue la participación de la Bicolor en la Copa América 2024.

Durante su discurso, el estratega uruguayo fue consultado sobre la situación de Paolo Guerrero en César Vallejo. Para sorpresa, aseguró que habló con el delantero, pero no reveló exactamente de qué hablaron.

"Tengo su versión de los hechos. No soy quién para revelar una conversación privada para transmitirla públicamente. Como entrenador de la selección y como Paolo es un posible convocado, me preocupa, sobremanera. No soy de contar conversaciones privadas, pero, a su vez, me parece que no corresponde que yo dé mi opinión en un conflicto de intereses entre un jugador y un club", indicó en un primer instante.

"Lo único que hago es tratar de sugerir, aconsejarles qué es lo que creo, cómo deben actuar correctamente. Me parece que yo meterme, técnico de la selección, en un conflicto que hay entre un club y un jugador, me parece un atrevimiento, como también me parece que el que sea que opine del tema, si no tiene las dos campanas, a mi gusto, comete un error serio", finalizó.

Jorge Fossati se pronunció sobre Renato Tapia

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana se refirió a la relación que tienen con Renato Tapia, tras su no participación en la Copa América, y si se mostraba preocupado por aún no tener club.

"Me preocupa que no solo él (sobre que no tiene equipo). ¿Cómo está mi relación? Bien. Más allá que estemos o no de acuerdo, pero la relación está bien (…) Como ustedes recuerdan, Renato estaba acá, por algo lo habíamos convocado, inclusive jugó contra Paraguay. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba muy importante", indicó en un primer instante.

"Desgraciadamente, se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro, que no sé si fue en definitiva el único tema. Ese fue el único tema coyuntural, pero no sería anormal que pueda pasar que, por otra razón, no estamos en el mejor momento, con nuestra mejor cabeza, también esto pudo haber pasado", complementó.