Jefferson Farfán delantero de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Daniel Peredo, que hubiera cumplido 51 años el miércoles 17 de junio, fue un ferviente hincha de la Selección Peruana y especialmente de sus jugadores como el delantero Jefferson Farfán.

De esta manera, no sorprendió que Farfán destaque al conocido periodista deportivo. "Solo tengo recuerdos maravillosos. Uno de ellos fue antes del partido de Nueva Zelanda, me dijo que era mi oportunidad y gracias a Dios no la desaproveche", señaló.

"Fue una de las personas que siempre confío y apostó por mí", agregó el delantero de Lokomotiv de Moscú a Movistar Deportes.

Cabe recordar, que Farfán fue uno de los jugadores de la bicolor que lamentó la muerte de Peredo en febrero del 2018.

Meses después, la 'Foquita' celebró el título de Lokomotiv en la Premier League de Rusia y no se olvidó en homenajear al exconductor del programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Durante las celebraciones, el delantero de 35 años mostró un polo con la imagen de Peredo en los partidos la Selección Peruana y que tenía un emotivo mensaje: "Por mi mamacita que este título es para ti".

Jefferson Farfán volvió a los entrenamientos de Lokomotiv de cara al reinicio del campeonato rusos, que se llevará a cabo a partir el 21 de junio.