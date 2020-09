Johan Fano reveló su insólita cábala durante su carrera futbolística. | Fuente: GEC

Sin duda uno de los goles más gritados y recordados de la Selección Peruana ha sido protagonizado por Johan Fano en el Perú-Argentina del 2008 para las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Por su parte, el ex futbolista y delantero peruano reveló cuál era su cábala a la hora de anotar frente al arco rival: "Yo sí soy cabalero. Tenía de costumbre usar los mismos chimpunes hasta que no anote otro gol. No cambiaba de chimpunes hasta que no anote un gol con esos", afirmó Fano a través de una transmisión en vivo con RPP Noticias.

Sin embargo, la cábala no quedaba ahí. "El utilero ya sabía que no podía ni siquiera limpiarlos ni nada. Solamente tenían que quedarse ahí hasta que yo pueda anotar nuevamente con ese mismo chimpún", agregó el ex seleccionado peruano.

Asimismo, Fano fue cuestionado acerca de si conocía de cerca lo que se rumorea acerca de las cábalas de buena suerte de Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana.

"De lo poco de cerca que he podido verlo, no estoy seguro de que sea muy cabalero. Pero creo que tenía algo con la salsa y con el color verde, como dicen. Creo que eso sí", reveló Johan Fano.