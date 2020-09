Christofer Gonzales ha jugado mayormente como volante en la Selección Peruana. | Fuente: Facebook Selección Peruana

En diálogo con RPP Noticias, el volante Christofer Gonzales contó cómo es que lo toma este llamado al equipo nacional y la gran predisposición que tiene para jugar de centrodelantero, ante la ausencia del goleador Paolo Guerrero y si así lo dispone el técnico Ricardo Gareca.

"En realidad lo hice en dos partidos con Sporting Cristal y me fue muy bien. Como te digo, si en caso hay que tratar de apoyar y ayudar en una posición en la que el técnico me necesite, ahí voy a estar. No tendría problemas. Igual, han llamado a jugadores en posiciones de arriba, pero donde me quieran voy a estar a disposición", contó el mediocampista de 27 años.

El popular 'Canchita' contó que llega de la mejor manera a esta nueva convocatoria. "Bien, llego bien. En lo personal me siento muy bien y en ese sentido estoy tranquilo. Gracias a dios vengo jugando bien en mi club y lo principal es mantenerlo acá en la Seleccion, ese es el objetivo. Mantener un buen nivel es lo mas importante", sentenció.