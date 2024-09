Jorge Fosatti defendió la convocatoria de Horacio Calcaterra: "Sé de la importancia y de la clase de jugador que es"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aclaró su convocatorio. El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, explicó -en conferencia de prensa- la convocatoria de Horacio Calcaterra para los partidos contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

El uruguayo indicó que el futbolista nacionalizado peruano no tiene que convencerlo de nada, pues sabe de su importancia y que su llamado se debe a que está contando con más minutos en el cuadro crema.

"A mí Horacio no me tiene que convencer de nada. Sé de la importancia y la clase de jugador que es", indicó en un primer momento.

"En el Apertura no tuvo gran continuidad, generalmente entraba en los segundos tiempos, cosa que cambió en el Clausura y demostró estar en plena vigencia. Los que me conocen saben lo que yo pienso de Horacio como jugador y como profesional", complementó.

Horacio Calcaterra se ausentará los próximos días de los entrenamientos

Por otro lado, el técnico de la Bicolor indicó que Horacio Calcaterra se ausentará los próximos días de los entrenamientos. Según indicó, el jugador viajará a Argentina para resolver un tema familiar.

"Leí por ahí que Horacio no venía, que tenía un problema familiar, que es verdad, pero no es verdad que no venía. Inclusive está acá", indicó en un inicio.

"Vino más temprano para hacer su trabajo y ahora está autorizado a viajar a Argentina, donde estará dos días, y el jueves se va a reintegrar a los trabajos de la selección. Eso ya fue acordado por nosotros", complementó.