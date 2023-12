¿Jorge Fossati es el técnico que necesita la Selección Peruana tras la salida de Juan Reynoso?

Jorge Fossati no es más entrenador de Universitario de Deportes y todo está encaminado para que se convierta en el nuevo DT de la Selección Peruana tras la salida de Juan Reynoso . ¿El técnico uruguayo es lo que necesita la bicolor? Para Diego Rebagliati, comentarista deportivo de RPP y exfutbolista, Jorge Fossati sí es la mejor opción, debido a su larga trayectoria y logros alcanzados en el fútbol. "(Es) un técnico que ya conoce el medio local, que tiene experiencia dirigiendo selecciones: dirigió a Uruguay y Qatar. Además es una persona grande en edad que va a valorar cuestiones que la selección necesita como el tabajo mental de los jugadores y el trabajo del vestuario", resaltó.

14 Dec 2023 - 03:14

El pasado miércoles, 13 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial el fin de contrato de Juan Reynoso tras haber llegado "al mejor entendimiento". Con ello, el peruano dejó de ser el técnico de la bicolor. No obstante, ¿por qué fue complicado desvincularse de Reynoso? Diego Rebagliati habló sobre el tema en RPP. "Me da la impresión de que lo que ocurrió al momento de firmar contrato con Reynoso había tal premura por anunciar al nuevo técnico que se terminó aceptando firmar un contrato donde no habían esas clausulas (de salida) y eso es un error claro de parte de la FPF", mencionó.