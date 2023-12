Confirmado: Juan Reynoso no es más técnico de la Selección Peruana

Se terminó. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este miércoles la salida de Juan Reynoso. A través de un comunicado emitido en las redes sociales, la entidad deportiva dio a conocer la noticia y agradeció al estratega nacional por sus servicios prestados.

"La Federación agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso en su gestión al mando de la bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como director técnico", es lo que indican de parte de la Selección Peruana.

Además, sobre Reynoso añaden que "expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional, asimismo a los integrantes de su comando técnico".

Selección Peruana Juan Reynoso deja la dirección técnica de la blanquirroja.

La salida de Juan Reynoso: finiquito que tomó cerca de un mes

La confirmación de la salida de Juan Reynoso se da luego de 20 días de conocerse la noticia. RPP Deportes, tras el encuentro con Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, recibió la información que Juan Carlos Oblitas le recomendó al Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la salida del técnico nacional, la cual fue aceptada.

Tras ello, miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no descartaron la información. De hecho, el abogado de Juan Reynoso, Mathías Fariña, indicó -el 23 de noviembre- que nadie le había informado nada y que el técnico se mantenía en su puesto.

Pero, momentos después de las declaraciones de Fariña, RPP Deportes confirmó que Juan Carlos Obitas le informó al estratega nacional que no iban a contar más con sus servicios. Es más, el exfutbolista dijo sentirse mortificado con la situación.

El 30 de noviembre, el dirigente de la FPF volvió a expresarse de la salida de Juan Reynoso. "Se está (tratando) el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso, no puede haber ninguna otra noticia. Hay una comisión encargada y hay que tener paciencia", indicó. Sin embargo, no habló de lo que ya se venía tejiendo: el interés sobre Jorge Fossati.

De hecho, el propio estratega confirmó el contacto. "No, pero ayer mismo (jueves) digamos que me entero de que hablaron con las autoridades de mi club que no están muy de acuerdo. Aparentemente, el director de fútbol (Juan Carlos Oblitas) vendría acá a hablar conmigo”, indicó el técnico a Quiero Fútbol de Sport890. Sin embargo, días después aseguró que no hablará con ningún representante de la FPF hasta que no se confirme la salida de Juan Reynoso.

Tras varios días de negociaciones, el popular 'Cabezón' dejó de ser técnico y solo queda cerrar la vinculación con Jorge Fossati.

Los números de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana

El primer partido de la Bicolor con Juan Reynoso en el banquillo fue en agosto de 2022. En dicho encuentro, Perú cayó 1-0 con México. Luego, la Selección Peruana entró en racha positiva: 4-1 a El Salvador, 1-0 a Paraguay y 1-0 a Bolivia.

Sin embargo, el 2023 se mostró complicado. En el primer encuentro, ante Alemania, Perú perdió 2-0. Y tres días después, disputó su segundo cotejo, esta vez ante Marruecos. Dicho partido, jugado en Madrid, quedó 0-0, pero la Blanquirroja solo se dedicó a defender.

Los otros dos partidos de Juan Reynoso fueron en la llamada Gira Asiática. En el primero, Perú sorprendió al vencer 1-0 a Corea del Sur, pero cayó en el segundo ante Japón por 4-1.

Los otros seis partidos fueron por las Eliminatorias Sudamericanas. En el primero, empató con Paraguay 0-0, dejando luces del pobre rendimiento que iba a tener en los próximos partidos. En el segundo, perdió con Brasil 1-0, con un gol de Marquinhos en último minuto.

En el tercer encuentro por clasificatorias, cayó 2-0 ante Chile, en uno de los peores partidos de la Era Juan Reynoso. Y ante Argentina, también perdió 2-0, con un Lionel Messi inspirado.

En la fecha 5 y 6, Perú se enfrentó a Bolivia y Venezuela. En La Paz, en otro encuentro para el olvido, cayó 2-0. Y ante Venezuela en Lima, empató 1-1, en un partido donde se vieron algunas mejoras, pero no alcanzó.

Partidos de la Selección Peruana en la Era Juan Reynoso

Fecha Partido Resultado Competencia 24 de agosto de 2022 México vs. Perú 1-0 Amistoso 27 de agosto de 2022 El Salvador vs. Perú 1-4 Amistoso 16 de noviembre de 2022 Perú vs. Paraguay 1-0 Amistoso 19 de noviembre de 2022 Perú vs- Bolivia 1-0 Amistoso 25 de marzo de 2023 Alemania vs. Perú 2-0 Amistoso 28 de marzo de 2023 Marruecos vs. Perú 0-0 Amistoso 16 de junio de 2023 Corea del Sur 0-1 Amistoso 20 de junio de 2023 Japón vs. Perú 4-1 Amistoso 7 de septiembre de 2023 Paraguay vs. Perú 0-0 Eliminatorias 12 de septiembre de 2023 Perú vs. Brasil 0-1 Eliminatorias 12 de octubre de 2023 Chile vs. Perú 2-0 Eliminatorias 17 de octubre de 2023 Perú vs. Argentina 0-2 Eliminatorias 16 de noviembre de 2023 Bolivia vs. Perú 2-0 Eliminatorias 21 de noviembrede 2023 Perú vs. Venezuela 1-1 Eliminatorias

