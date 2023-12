Antes de viajar a Uruguay, Jorge Fossati dejó un motivador mensaje: “Regresaré para cumplir los objetivos”

Jorge Fossati está a solo una firma de convertirse en el nuevo seleccionador de Perú. Ya hay acuerdo entre ambas partes, como dijo el técnico charrúa el último jueves.

En las últimas horas, Jorge Fossati llegó a Lima para ser parte de la gala de premiación de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y este sábado partió rumbo a su natal Uruguay.

Antes de viajar, el estratega conversó brevemente con los medios que acudieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

"Voy a pasar la Navidad en Uruguay y, luego, regresaré con toda mi energía para cumplir con los objetivos trazados", sostuvo Fossati a Ovación.

El vínculo de Jorge Fossati con la FPF será hasta el fin de las Eliminatorias. | Fuente: @Universitario

Fossati le apunta al Mundial con la Selección Peruana

Luego, dio cuenta de las muestras de afecto que ha recibido en los últimos días de parte de la hinchada de la ‘Blanquirroja’.

"El cariño del aficionado peruano es algo incomparable. No tengo palabras para agradecer. Ni qué hablar del corto periodo que los sentí mucho más cerca con la gente de la 'U' por supuesto. Siempre se me acercaba mucha gente que no era del club con mucho respeto. Espero pasar la Navidad tranquilo y después venir para acá", dijo.

Posteriormente, se le consultó con relación a lo que vivió con el buzo de Universitario de Deportes, con el que fue campeón en la Liga 1 Betsson 2023.

"Prefiero dejarlo como una etapa concluida con mucha felicidad y agradecimiento. Ahora empezar esta otra con todo el Perú y hacerlo con la máxima energía. Ojalá hagamos felices a todo el país", indicó Jorge Fossati.

Finalmente, sobre los elogios de parte de Paolo Guerrero, remarcó: "Que te elogie, con su trayectoria, es un orgullo".

Hay que tener en cuenta que la ‘Bicolor’ marcha en el último puesto de las Eliminatorias al Mundial 2026, con apenas dos puntos. En septiembre, jugará nuevamente por la clasificación contra Colombia y Ecuador.

