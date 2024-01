Las frases que dejó Jorge Fossati en su presentación como técnico de Perú

Sobre la realidad del fútbol peruano: “Si la organización de la Liga me consulta, le daré mi opinión de lo que considero que se podría mejorar o cambiar (en el torneo local), pero el encargo que me ha hecho el señor Lozano es que esté al frente de la selección de Perú".

10 Jan 2024 - 03:51

Sobre el criterio para convocar a jugadores a la selección: "No me fijo en la edad, puede ser un jugador maduro con 18 años o inmaduro con 50. Me fijo en la actualidad y también en el pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado”.