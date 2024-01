¿Pedro Gallese seguirá siendo capitán de la Selección Peruana? Esta es la postura de Jorge Fossati

Este miércoles, Jorge Fossati fue presentado como nuevo técnico de la Selección Peruana. En conferencia de prensa, el estratega de la Bicolor respondió una serie de preguntas, una de ellas vinculada a la capitanía.

"Sobre el detalle del arquero, ya sé que se estuvo especulando con eso. Yo no tengo redes, pero te llegan las cosas. Si lo hice hace nueve meses en Universitario, pueden deducir que lo puedo hacer acá", indicó en un primer instante.

"Que yo sepa, también hubo otros capitanes, que no solo fue Pedro (Gallese), pero le buscan 'la rarita'. Entonces, se acuerdan de que solo fue Pedro. Yo más que recuerdo, Paolo Guerrero fue capitán", complemetó.

Las razones del porqué los arqueros no deben ser capitanes

Tras ello, dio los motivos por los cuales los porteros no pueden ser capitanes. Primero, porque nadie puede cubrir su puesto cuando sale. Y segundo, porque los capitanes los eligen los compañeros, tengan la cinta o no.

"Yo fui arquero 20 años, y también me tocó la responsabilidad de ser capitán. Entonces, se armaba lío en el área rival y yo tenía que arrancar 70 metros para allá para meterme en medio del lío. Resulta que me movían rápido (la pelota) y tenía que correr 70 metros para atrás porque había dejado el arco", indicó en un primer instante.

"Por otro lado, les quiero decir cuál es mi filosofía. A ti te hacen líder, tú no te haces líder. Los capitanes, con la faja de capitán o sin ella, en el vestuario, en el grupo, en el plantel, en realidad, lo eligen los jugadores. Si yo tomo la decisión de que Pedro, que ha sido el arquero que ha venido jugando, o cualquier arquero, que no sea el capitán, ya saben por qué lo hago, y no es nada personal", finalizó.

