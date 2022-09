Juan Reynoso analizó la gira en Estados Unidos | Fuente: @SelecciónPerú

Más allá de la victoria ante El Salvador, el técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, aseguró que terminó "ilusionado" con lo que vio y percibió en las dos semanas de trabajo que tuvo con los seleccionados y afirmó que "el techo del grupo aún no está ni cerca".

"La intención, desde un inicio, era que el universo de jugadores creciera. El plan original era que jugarán dos equipos y creo que salió bastante bien. A veces uno piensa más en el resultado que en la hoja de ruta, que queremos implementar", dijo Juan Reynoso en conferencia de prensa tras el 4-1 de Perú ante El Salvador.

Luego, agregó: "Hablamos de 15 días de trabajo, ilusionado con lo que vi y percibí. Siempre los resultados cambian algunas perspectivas, pero en el entretiempo y tras el partido anterior, sabemos que el techo del grupo aún no está ni cerca".

Sobre la victoria contundente ante El Salvador comentó: "Siempre el debut genera una ansiedad distinta, hoy no dudamos, el domingo que trabajamos preparando el partido sabíamos quién jugaría. Siempre se generan dudas, si sale mal, estaríamos en este momento en un fuego cruzado, pero creo que el mensaje que se dio en la primera conferencia donde dijimos que confiamos en el jugador peruano, debemos respaldarla con hechos. En algunas oportunidades no saldrá bien, pero debemos de respaldarlos. Hoy el jugador que está en la 'Selectiva' sabe que puede tener su chance y eso no es ningún verso".