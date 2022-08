Juan Reynoso elogió a Gianluca Lapadula: "Es un ganador, que contagia" | Fuente: EFE

El nuevo director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, fue presentado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en las instalaciones de la Videna. Aseguró que el máximo reto es clasificar a la bicolor al próximo Mundial 2026.



"Así gane la Champions, el mejor logro personal sería llevar a tu selección al Mundial", señaló sin dudar Juan Reynoso en conferencia de prensa.

A continuación, hablo de los microciclos en la Selección Peruana. "Los microciclos van a estar de acuerdo a calendarización de la FPF. Nos interesa conocer mucho a jugadores en el mano a mano. Nos va a facilitar conocer a la 20, 17, 15. No todos maduramos de la misma forma. Nos interesa invitar a jugadores de ascendencia peruana, es nicho que hay que explotar, si son jóvenes, mejor. Intentar sumarlos y convencerlos de que pueden tener futuro a nivel de Selección", agregó.

Juan Reynoso sobre convocatoria en Perú

Juan Reynoso fue consultado sobre las convocatorias de futbolistas de cara a sus primeros duelos en la Selección Peruana: "El presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá del perfil que tenga".

"Mi intención es hablar con los jugadores y así ir aterrizando ideas para que puedan ser plasmadas de cara al amistoso de setiembre", culminó.





Juan Reynoso llenó de elogios a Gianluca Lapadula

Juan Reynoso fue presentado este miércoles como entrenador de la Selección Peruana. El nuevo estratega de la bicolor se mostró optimista de cara a las Eliminatorias Mundial 2026. Además no escatimó elogios para el delantero peruano que milita en el Cagliari italiano, Gianluca Lapadula.

Más allá de su olfato goleador, Reynoso destacó el carácter de Lapadula, que motiva a sus compañeros en la bicolor, donde lleva siete anotaciones desde que debutó a fines del 2020.

"Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia. Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea", señaló sobre Lapadula que es el '9' de la bicolor desde la salida de Paolo Guerrero.

“Ustedes lo tienen mejor visto que yo, es un ‘9′ con gran presente. Dios quiera que se pueda prolongar eso en estos años que son clasificatorios”, agregó Reynoso.

Juan Reynoso presentado por Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas. | Fuente: EFE





