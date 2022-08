Juan Reynoso habló sobre convocar a futbolistas nacidos en el extranjero a la Selección Peruana | Fuente: AFP / Selección Peruana

En su presentación como entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso tocó un aspecto que se perfila como novedad en su ciclo al mando de la ‘bicolor’. Integrar al trabajo del elenco absoluto a los futbolistas nacidos en el extranjero, muchos de ellos que actualmente son parte de las filas del conjunto Sub 20.

“Ampliar el universo”, mencionó Juan Reynoso y “darles oportunidades”. Así, el entrenador remarcó que ejecutará ese plan en la Selección Peruana, aunque descartó que se vean a estos futbolistas en su primera convocatoria, para el amistoso frente a México en setiembre.

"Sería suicida hacerlo. Primero hay que irlos a ver en su ambiente natural, conversar con ellos, ver si les interesa, ver si les alcanza o no. Si bien no hay mucho tiempo, y con los de afuera hay que ser muy puntual en los detalles a querer, para que cuando sean convocados den ese plus, no queremos correr o hacer velocidad cuando primero tenemos que gatear, luego caminar, sobre todo con gente que esté afuera”, dijo el estratega en entrevista exclusiva con ‘RPP Noticias’.

Reynoso con la mira puesta en jugadores de ascendencia peruana

Catriel Cabellos, nacido en Argentina y que pertenece a Racing, en un amistoso con la Sub 20 de Perú | Fuente: Selección Peruana

Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, nacidos en Italia y México respectivamente, son los principales ejemplos de futbolistas oriundos del extranjero y que en la actualidad son parte de la Selección Peruana.

Otros jugadores que aparecen en la órbita de la ‘bicolor’ son el lateral Oliver Sonne de 21 años, nacido en Dinamarca, el centrocampista de 17 años Catriel Cabellos, nacido en Argentina, o el mediocampista de 19 años Alexander Robertson, natural de Reino Unido. Todos pueden ser parte de la Selección Peruana, aunque Reynoso aguarda por esperar.

“No vaya a ser que alguno diga no, no quiero ir en este momento. Si no nos abren la puerta, sería papelón para todos", puntualizó sobre el trato que tendrá con los posibles considerados.

Juan Reynoso y su primera convocatoria en la Selección Peruana

El debut de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana será en la ventana internacional FIFA de setiembre. El sábado 24 está pactado un amistoso con México, mientras todavía no se fija al rival para un segundo cotejo en ese periodo. Con ese horizonte, el ‘Cabezón’ brindará su primera convocatoria.

“Algunas cosas cambiarán, muy pocas. Lo que no quisiéramos es empezar a integrar jóvenes por poco tiempo de trabajo y que esa primera convocatoria, cuando se encuentren con los de la Selección mayor, sea algo que les choque, les impacte y se cohíban. Tenemos dos años y medio que muchos de la 20, la 18 no han entrenado ni jugado. Queremos que la transición la hagan con gente del torneo local, si vemos que no les va a complicar jugar con la mayor, con la gente que viene de procesos anteriores, seguro serán convocados, pero vamos a respetar a los que ya venían, con algún cambio, pero no serán 10 o 12 cambios porque sería poco inteligente, hay que conocer el universo que tantas alegrías nos dio en los últimos meses", remarcó.





