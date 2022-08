Juan Reynoso realizará microciclos en la Selección Peruana | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDRO PARDO

Juan Reynoso, nuevo entrenador de la Selección Peruana, brindó una entrevista exclusiva a RPP Noticias y habló sobre los próximos retos en la ‘bicolor’, con la que debutará el 24 de setiembre en un amistoso internacional frente a su similar de México.

El estratega mencionó que su primera convocatoria oficial a la Selección Peruana se daría antes del 9 de setiembre, tanto para los futbolistas de la liga local como del extranjero. “Va a ser una convocatoria promedio, ni más de 30 ni menos de 25”, apuntó.

Juan Reynoso resaltó la necesidad de realizar microciclos para trabajar con los jugadores que militan en la Liga 1, independientemente de la fecha en la que el certamen nacional concluya.

"Nos urge tener una selección local sea antes o después del final del torneo, para verlos in situ", mencionó.

"Habría que ver no solo cuándo acaba el torneo, que ya lo tenemos claro, sino cuándo se reanuda. Ese es el secreto, podremos aprovechar una fecha de noviembre, pero que también los futbolistas tengan vacaciones para reanudar en enero", agregó.

Juan Reynoso viajó a México para visitar a los futbolistas peruanos

Juan Reynoso dirigirá a la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso se encuentra actualmente en México, país hasta el que viajó para observar y reunirse con los futbolistas de la Selección Peruana que militan en la Liga MX.

"Más que individualizar con quién hablo y con quién no, me gustaría retroalimentar. Más va la conversación por ese tenor, porque a muchos lo conozco. Retroalimentar para que, cuando esté todo el grupo, no haya periodo de conocernos. Queremos ganar tiempo", explicó el técnico respecto a su visita a México.

¿Cuándo debuta Juan Reynoso con la Selección Peruana?

El estreno de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana será el 24 de setiembre, en Estados Unidos. En esa fecha FIFA, la 'bicolor' sostendrá un partido amistoso con su similar de México. Respecto a esa ventana internacional se espera que se pacte un cotejo más, aunque el entrenador detalló que todavía no se ha definido al rival.

"Lo del segundo amistoso aún no está cerrado”, indicó.





