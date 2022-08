Juan Reynoso asumió la dirección técnica de la bicolor tras la salida de Ricardo Gareca. Cruz Azul fue su último equipo. | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso se encuentra en México, pero ya trabaja de cara al amistoso justamente ante el combinado azteca, que marcará su primer partido como entrenador en la Selección Peruana. En entrevista con RPP Noticias, dio a conocer el número de convocados para el compromiso que se llevará a cabo el 24 de setiembre próximo, en el Rose Bowl de Los Ángeles.

"Va a ser una convocatoria promedio, ni más de 30 ni menos de 25. La intención es que sean dos partidos y que en esos dos partidos pueda jugar la mayoría para verlos en competencia", declaró.

"Más que individualizar con quién hablo y con quién no, me gustaría retroalimentar. Más va la conversación por ese tenor, porque a muchos los conozco. Retroalimentar para que cuando esté todo el grupo no haya periodo de conocernos. Queremos ganar tiempo", agregó.

Juan Reynoso fue presentado como nuevo DT del combinado peruano el míercoles pasado. Aseguró que confía en realizar un buen papel en su cargo de cara a la clasificación al Mundial 2026.

¿Cuándo se dará la convocatoria de Juan Reynoso?

"La convocatoria de extranjeros y nacionales para el amistoso del 24 de repente se dará un poco antes el 9 de setiembre. Vamos a tratar de anticipar, ir haciendo microciclos con jugadores del torneo local que tengan proyección", señaló Reynoso que dijo que aún no está cerrado el segundo partido de Perú bajo su cargo.





Juan Reynoso asistió al encuentro entre Cristal y Cantolao

Sporting Cristal se midió ante Cantolao por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 y, entre los asistentes al encuentro disputado en el estadio Iván Elías Moreno, estuvo Juan Reynoso.



El nuevo entrenador de la Selección Peruana llegó al recinto de Villa El Salvador para presenciar el encuentro entre ambos equipos y, según pudo registrar RPP Noticias, se encontraba rodeado de seguridad y no brindó declaraciones a la prensa en su llegada.

Como se recuerda, este es el segundo partido de equipos peruanos que viene viendo Juan Reynoso, tomando en cuenta que viajó a Arequipa para el partido entre FBC Melgar e Inter de Porto Alegre del pasado jueves que terminó con el marcador 0-0.

Por su parte, Juan Reynoso indicó en conferencia de prensa que estará pendiente de la actividad de los jugadores de la Liga 1 para evaluar a los posibles convocados para los próximos partidos amistosos de la Selección Peruana y, más adelante, para los duelos por Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos 2026.





NUESTROS PODCASTS

Se descubre nuevo método para mantener con vida los órganos y puedan ser trasplantados

Experimento en cerdos logra restablecer función de órganos una hora después de muertos. El doctor Elmer Huerta nos explica más detalles sobre este último experimento.