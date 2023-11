Juan Reynoso tras la derrota ante Bolivia: "Mi contrato es por todo el proceso de Eliminatorias"

Selección Peruana Juan Reynoso en conferencia de prensa

La Selección Peruana cayó este jueves ante Bolivia por la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este resultado deja a la Bicolor en el último puesto de la tabla de posiciones con un solo punto, lejos de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, Juan Reynoso aseguró -en un inicio- que Perú nunca fue superado por Bolivia y que buscará soluciones para revertir el mal momento que vive la Bicolor.

"Para mí, no. Yo he venido por la Eliminatoria. No me he puesto ningún límite y bueno, no comparto de que hoy nos superaron, no comparto, habría que revisar siempre el video, si me quedo con el uff de la gente", indicó en un primer instante.

Luego, aseguró que no renunciará a la Selección Peruana. "Yo no la resuelvo. Pero, mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, me ilusiona. Soy muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la decisión. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente la molestia. No comparto, obviamente, su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho a estos momentos. Y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer", complementó el estratega.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Juan Reynoso y su perspectiva de la derrota ante Bolivia

Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana aseguró que tuvieron algunas jugadas claras de gol. Además, indicó Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no estaban en su máxima plenitud física.

"Estoy un poquito molesto porque con los chicos hicimos un gran esfuerzo y no nos llevamos nada. Tuvimos dos o tres veces como para hacer el 1-1 y después, curiosamente, nos hacen un gol para el 2-0 y luego no nos cobran un penal", afirmó en un principio.

"Pero, más allá de eso, lo de Gianluca (Lapadula) y Paolo (Guerrero) estaba hablado, Paolo venía muy desgastado y Gianluca tiene con pocos minutos. En general, creo que ambos tuvieron un buen entrenamiento", enfatizó.

Por último, afirmó que no tenían planeado sumar un solo punto en las Eliminatorias. "No hubiéramos querido tener solo un punto después de todos estos juegos, pero entiendo. Y todos somos conscientes que si uno quiere trascender en el fútbol debe poner el pecho en estas situaciones y tener el temperamento y la personalidad como para revertir el momento", finalizó.