Juan Reynoso, nuevo técnico de la Selección Peruana, finalmente fue presentado ante la prensa en la Videna. En compañía del presidente de la FPF, Agustín Lozano y el director general, Juan Carlos Oblitas, el entrenador nacional habló sobre su relación con el exentrenador del equipo, Ricardo Gareca.

"No he tenido la suerte de hablar con Ricardo. Seguro hay una conversación pendiente. Dios quiera que sea mano a mano, porque yo podré aprender mucho más de él y de lo que me pueda decir. Él ha ido un par de veces a Arequipa y hemos comido juntos. En ese momento me dijo que me veía como técnico de la Selección a mediano y largo plazo, y bueno, finalmente se dio", comentó Juan Reynoso.

En otro momento de la charla, Juan Reynoso también habló sobre cómo es que asume este nuevo reto con la Selección Peruana y el objetivo de clasificar al Mundial. "Me toca llegar con mucha energía y muchas ganas. Vengo con todas las pilas puestas para tratar de sumar, para que lo competitivo de la Selección se pueda seguir potenciando. Hoy en la madurez he encontrado los matices. En mis inicios era menos tolerante. Hoy con la gestión del grupo, en lo técnico y lo táctico pasa mucho de eso", indicó.

Juan Reynoso asume la dirección técnica de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias 2026 y en su última etapa como entrenador dirigió al Cruz Azul de México, donde fue campeón del torneo local.

Juan Reynoso sobre la disciplina

"El tema de disciplina... todos acá nos conocemos. Hoy la gestión es distinta, el jugador es cada vez más profesional y siempre la Selección va a estar por encima de cualquier ego. Muchos pensarán que llega el sargento, el general, para nada. Poniendo lineamientos muy claritos ese tema se resuelve anticipando situaciones", comentó Reynoso.