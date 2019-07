Ricardo Gareca habló sobre las declaraciones de Lionel Messi. | Fuente: Getty Images

El polémico periodista argentino Martín Liberman felicitó al entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien se refirió a las declaraciones de Lionel Messi que dejó entrever que existe corrupción en la interna de la Conmebol.

"¡Qué grande es Ricardo Gareca!", dijo Liberman en Twitter sobre Gareca, que señaló que se deben presentar “pruebas sólidas” al respecto.

Liberman, que está en contra de las versiones que afirman que a su selección la eliminaron injustamente, realizó una editorial sobre este espinoso tema en el programa Debate Final de Fox Sports. Como era de esperarse criticó al capitán de Argentina.

Que grande es Gareca https://t.co/SJFtWYWn5Q — Martin Liberman (@libermanmartin) 8 de julio de 2019

"Lionel Messi no se puede victimizar. Argentina ha tenido más beneficios que prejuicios. Cómo un equipo que no está a la altura va a jugar al Maracaná. Argentina no tiene el nivel futbolístico para jugar la final de la Copa América. Solo le ganamos a Qatar o a Venezuela. El partido por el tercer puesto no deja de ser un partido por el tercer puesto (recordando la victoria sobre Chile)", dijo.

Gareca, que tiene contrató con la Selección Peruana hasta el 2021, consiguió clasificar a la bicolor a la final de la Copa América después de 44 años.