Erick Noriega: "Si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados"

La primera convocatoria del técnico interino de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, para las Eliminatorias Sudamericanas, trajo el regreso de André Carrillo de Corinthians y de Paolo Guerrero de Alianza Lima, que ya cuenta con tres goles en la presente Liga1.

Precisamente uno de los compañeros de Guerrero en Alianza, Erick Noriega, también recibió el llamado de cara a los enfrentamientos de la bicolor contra Bolivia y Venezuela, a jugarse el 20 y 25 de marzo, respectivamente.

Previo a la oficialización de la lista, Noriega se refirió a las ausencias de Miguel Araujo y Carlos Zambrano por suspensión para enfrentar a Bolivia en Lima.

“Todavía no he hablado con (Óscar) Ibáñez, pero creo que si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados. Toca seguir trabajando”, afirmó el 'Sumarai' a la periodista Darinka Zumaeta en el programa 'Al Volante'.

Hay que indicar, que Erick Noriega fue ubicado como volante central por el DT Néstor Gorosito y sus actuaciones no pasaron desapercibidas, especialmente en la Copa Libertadores.

Erick Noriega en la Selección Peruana

El futbolista de 23 años jugó con la Selección Peruana en el Preolímpico Sub 23 que se disputó a inicios en 2024, en Venezuela. Tuvo una buena actuación como zaguero central.

Noriega debutó en la selección absoluta de Perú en el triunfo por 2-0 contra Nicaragua, en partido amistoso que se disputó en el estadio de Matute el 22 de marzo del 2024.

Lista de convocados Perú: estos son los llamados por Óscar Ibañez

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Defensas

Aldo Corzo (Universitario)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)



Luis Abram (Atlanta United)

Luis Advíncula (Boca Juniors)



Marcos López (Copenhague)

Erick Noriega (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Volantes

Pedro Aquino (Santos Laguna)

Catriel Cabellos (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Burnley)

Piero Quispe (Pumas UNAM)

Sergio Peña (PAOK)

Renato Tapia (Leganés)



Delanteros

Paolo Guerrero (Alianza Lima)

Gianluca Lapadula (Spezia Calcio)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Bryan Reyna (Belgrano)

Edison Flores (Universitario)

Luis Ramos (América de Cali)

Andy Polo (Universitario)

André Carrillo (Corinthians)



Kenji Cabrera (FBC Melgar)