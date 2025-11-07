Manuel Barreto reveló los motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero a los amistosos ante Chile y Rusia

Explicó los motivos. Manuel Barreto, técnico interino de la Selección Peruana, habló sobre la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos ante Chile y Rusia.

En conferencia de prensa, el exfutbolista y dirigente destacó la trayectoria del atacante de Alianza Lima y recordó la vez que compartieron una convocatoria en la Blanquirroja.

"Respeto y admiración absoluta. Me ha tocado compartir Selección con él, estar juntos en un Preolímpico Sub 20 y ver lo profesional que es", indicó en un primer momento.

"Paolo es un ejemplo total, igual con lo que decía de Pedro (Gallese), califica perfectamente para lo de Paolo también", complementó.

Manuel Barreto explicó la no convocatoria de Paolo Guerrero

Luego, Barreto explicó por qué decidió no convocar a Paolo Guerrero. Según dijo, necesita que los jugadores que están en la liga local y que tienen proyección puedan sumar minutos en la Bicolor para que puedan salir al exterior.

"Nosotros necesitamos volver a incrementar ese volumen de jugadores que puedan ir y tener carrera en ligas donde ha jugado Paolo (Guerrero)", indicó en un primer momento.

"Nosotros necesitamos poder continuar esa transición y que la selección sea un lugar siempre de privilegio y un potenciador para aquellos jugadores con talento que hoy están en la liga nacional, pero que tienen una proyección y una posibilidad de jugar en el extranjero", complementó.

"Perú necesita sumar una cantidad de jugadores para poder estar en mejores condiciones de cara al 2027. El próximo partido de Perú oficial es en el 2027, y si no lo comenzamos a trabajar ahora, estamos perdidos", finalizó.

