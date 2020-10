Neymar estrella de Brasil. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección de Brasil, Tite, dejó en claro que el astro Neymar se encuentra bien físicamente para el partido ante la Selección Peruana por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Físicamente está bien, entrenamos normal hoy y ayer, sin ningún problema", señaló Tite sobre los dolores en la región lumbar que sufrió el del delantero del París Saint Germain (PSG) previo al choque ante Bolivia.



Tite recalcó que desde el punto de vista técnico el jugador ha ganado una "libertad mayor que le permite fluctuar para ser un jugador de articulación", aunque continuará sin el brazalete en el partido frente a Perú.



La capitanía en este encuentro estará en manos de Thiago Silva, a quien Tite elogió por su "alto nivel" y sus "valores morales".



Asimismo, el DT del 'Scratch' no reveló el once titular para enfrentar a la bicolor. "Tengo el equipo montado, no lo quiero decir, los jugadores lo saben desde ayer. La base y la estructura permanecen, las ideas permanecen, pero no quiero dar munición a Gareca, es un momento importante", afirmó.



El plantel de Brasil tiene previsto llegar a Lima la noche de este lunes, para el enfrentamiento ante Perú. La cita empezará a partir de las 7 de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional.