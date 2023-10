"Necesitamos ser más ofensivos": el análisis de Oliver Sonne tras la derrota de la Selección Peruana en Chile

La Selección Peruana entrenó este sábado en la Videna, después de llegar procedente de Santiago tras la caída ante Chile (0-2) en el partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias. Ya poniendo la mira en el choque frente a Argentina en Lima, fue Oliver Sonne quien apareció en conferencia de prensa, siendo esta su primera vez desde que se integró a la ‘Bicolor’.

“Es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso de estar aquí en la Selección, muy feliz de finalmente venir a visitar el país”, dijo el lateral, de 22 años.

Oliver Sonne, nacido en Dinamarca y que en las últimas dos semanas completó todos los trámites para poder ser convocado por la Selección Peruana, se refirió al hecho de representar al conjunto a cargo de Juan Reynoso.

“Hubo mucha expectativa. Creo que todos los que alguna vez intentaron jugar fútbol a este nivel han sentido estas expectativas. Es parte del trabajo y es mi labor tratar de hacerlo lo mejor posible. Intentaré luchar por la Selección y el país, haré todo lo que pueda”, mencionó.

Atacar más, el pedido de Oliver Sonne

Perú cayó ante Chile en un partido en el que no registró remates a la portería. En tres presentaciones de las Eliminatorias, los dirigidos por Juan Reynoso no tienen goles convertidos y tampoco tiros al arco. Así, Oliver Sonne consideró que necesitan insistir más en la fórmula de ataque.

“Hubo muchas cosas buenas en el partido, por supuesto el resultado no es lo que esperábamos, pero creo que el juego y en nuestra organización fuimos un buen equipo. Lo que sí creo es que necesitamos un poco más de juego ofensivo del que tuvimos en este partido. Creo que la selección hizo un buen trabajo, pero no logramos los goles que necesitábamos. Tal vez la próxima vez sí seamos un poco más ofensivos”, resaltó.

“Chile también hizo un muy buen trabajo manteniéndonos alejados de la portería. Creo que lo intentamos, pasar por las bandas, intentamos asociarnos por el medio, pero lo de Chile fue bueno para tenernos alejados”, apuntó respecto a la visita en Santiago.

¿Debuta Oliver Sonne ante Argentina?

El lateral derecho del Silkeborg IF de Dinamarca estuvo en la banca de suplentes en el cotejo frente a Chile. No obstante, no llegó a tener acción.

Oliver Sonne, a quien se le asignó el dorsal 13, esperará por debutar con la Selección Peruana en el duelo ante Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias, cotejo que se llevará a cabo el martes 17 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

Perú se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con un punto, superando solo a Bolivia. Para el Mundial 2026, las selecciones de Conmebol tendrán seis cupos directos de clasificación y el que finalice en el sétimo lugar disputará un repechaje.

