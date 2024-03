¿Qué te pareció el debut de Oliver Sonne en la Selección Peruana? VOTA AQUÍ

La expectativa por el debut de Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana era grande, aunque también se había generado una situación similar por la primera aparición de un jugador en particular: Oliver Sonne.

El entrenador había dejado entrever que Oliver Sonne se estrenaría con la Selección Peruana en esta jornada FIFA, tras haber sido considerado por Juan Reynoso en las Eliminatorias, aunque sin haber ingresado al campo. El lateral danés fue citado al comienzo del ciclo Fossati y en la noche de Matute frente a Nicaragua sintió el cariño de la hinchada, que hizo sentir su alegría cuando ingresó con el dorsal ‘3’ en la espalda.

El debut de Oliver Sonne

Con los goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula la ‘Bicolor’ ganaba por 2-0. Se jugaba el segundo tiempo y en Matute empezó a resonar el apellido de Oliver Sonne, quien se ejercitaba junto al resto de los suplentes.

A Jorge Fossati no le agradó esa situación. “La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”, manifestó tras el partido en conferencia de prensa.

No obstante, optó por enviarlo al campo. A los 58’, el futbolista del Silkeborg entró en remplazo de Miguel Trauco y en el estadio resonaron los aplausos. Oliver entró en acción -por fin- y las sorpresas continuaron y es que no se ubicó en el sector derecho como lo hace habitualmente en su club.

Aunque aparecía como alternativa para ser carrilero derecho o actuar como volante interior, finalmente se desempeñó en la banda izquierda, a perfil cambiado. No fue una extrañeza para el futbolista de 23 años, pues en Dinamarca también ha sido utilizado en esa banda.

¿Cómo le fue a Sonne en su debut con la Selección Peruana?

Oliver Sonne jugó 32 minutos más el tiempo agregado frente a Nicaragua. En cuanto a estadísticas, realizó una entrada, dio 20 toques al balón, tuvo un 53% de efectivad en sus pases, ganó uno de los dos duelos que tuvo en el cotejo, cometió una falta y siete veces sus pases no llegaron a destino.

Se animó a desbordar, logró conectar con Alexander Callens, tiró un taco, contribuyó con un gol anulado, ‘guapeó’ a un rival’ Primer capítulo en la historia de Oliver Sonne en Perú, ya jugando, quien busca ganarse un espacio en el seleccionado de Jorge Fossati. ¿Qué te pareció su desempeño?